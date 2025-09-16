X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৪৯৯ কোটি টাকার এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৭আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৭
এলএনজিবাহী জাহাজ, ছবি: সংগৃহীত

সরকার সিঙ্গাপুর থেকে আরও এক কার্গো এলএজি আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সরকারের মোট ব্যয় হবে ৪৯৯ কোটি ১৬ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৩ টাকা। দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতেই আমদানি করা হচ্ছে এই এলএনজি।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে নতুন করে আরও এক কার্গো এলএনজি আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশন প্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে এক কার্গো (২৫-২৬ নভেম্বর ২০২৫ সময়ে ৪৭তম) এলএনজি আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের মেসার্স আরামকো ট্রেডিংয়ের কাছ থেকে এই এক কার্গো এলএনজি আমদানি করতে ব্যয় হবে ৪৯৯ কোটি ১৬ লাখ ৭৫ হাজার ৬৭৩ টাকা। প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজির মূল্য ধরা হয়েছে ১১ দশমিক ৮৮ ডলার।

 

/এসআই/এপিএইচ/
বিষয়:
আমদানিএলএনজি
সম্পর্কিত
৭৫ হাজার টন এমওপি সার আমদানি করবে সরকার
চট্টগ্রাম বন্দরে ১০ হাজার কনটেইনারের ভয়াবহ জট, নিলামে ধীরগতি
এক লাখ ৪০ হাজার টন সার আমদানির সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
৭৫ হাজার টন এমওপি সার আমদানি করবে সরকার
৭৫ হাজার টন এমওপি সার আমদানি করবে সরকার
গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল, জাতিসংঘ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন
গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল, জাতিসংঘ তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
সরকারি ম্যাটসে পুনরায় ভর্তি কার্যক্রমের দাবিতে অনশন
সরকারি ম্যাটসে পুনরায় ভর্তি কার্যক্রমের দাবিতে অনশন
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রংপুরে আ.লীগ নেতার বাড়িতে শতাধিক যুবকের অনশন
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media