পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি তাদের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। গ্রাহকদের পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষও বিভ্রান্ত হয়েছেন। অবশ্য রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ পরীক্ষার বৈধতা ও প্রক্রিয়া নিয়ে অবস্থান পরিষ্কার করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘ইসলামী ব্যাংক তাদের কর্মকর্তাদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বিশেষ মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। তবে কয়েকজন কর্মকর্তা এ পরীক্ষার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট দায়ের করলে আদালত বাংলাদেশ ব্যাংককে বিষয়টি নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-২) রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও রিটকারীদের অবহিত করে।’’
‘‘বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয়, ইসলামী ব্যাংক একটি বেসরকারি মালিকানাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠান। তাই কর্মকর্তাদের চাকরি, কর্মদক্ষতা ও কর্মসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার ব্যাংকের নিজস্ব। বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা আয়োজন এবং কর্মী রাখা বা না রাখার বিষয় ব্যাংকের স্বাধীন সিদ্ধান্তের অংশ।’’
ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়, ‘‘আদালতের নির্দেশনা ও প্রচলিত আইন অনুসরণ করেই গত ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) মাধ্যমে বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আদালত অবমাননা বা আইনের কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি।’’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘‘ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি একটি শরিয়া কমপ্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠান, যা রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকে বিধিবহির্ভূত নিয়োগ পাওয়া কিছু ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছেন বলে দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে ব্যাংকের অনুরোধ— গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও সাধারণ মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হন।’’