মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৫
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজধানীর সেনা কল্যাণ ভবনে প্রস্তাবিত সরকারি মালিকানাধীন শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক ‘ইউনাইটেড ইসলামি ব্যাংক পিএলসি/ইউনাইটেড ইসলামি ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি’-এর জন্য অফিস স্পেস বরাদ্দ দিয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ থেকে জারি করা অফিস আদেশে জানানো হয়, ‘সেনা কল্যাণ ভবনের ১৭ তলার স্যুট নম্বর ১৭০৭ এ মোট ২ হাজার ৩০৬ বর্গফুট জায়গা রেজিস্টার্ড অফিস হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে।’

‘পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক একীভূত করে গঠিতব্য এই নতুন ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ অনুমোদন দিয়েছেন গভর্নর। ব্যাংকের রেজল্যুশন ডিপার্টমেন্টের উত্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে’, বলে জানা গেছে।

 

বাংলাদেশ ব্যাংকশরিয়াহ
