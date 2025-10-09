X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

করোনা পরবর্তীকালে সর্বনিম্ন জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে, ৩.৬৯ শতাংশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১২আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১২
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশে, যা করোনা-পরবর্তী সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এই চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করেছে।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরও নিচে নেমে ১ দশমিক ৮১ শতাংশে দাঁড়ায়— যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধি হার। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০ দশমিক ৯৩ শতাংশে নেমেছিল।

অর্থনীতিবিদদের মতে, রফতানি ও বিনিয়োগে স্থবিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ভোক্তা ব্যয়ে মন্দাভাব— সব মিলিয়ে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্লথতা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে প্রবৃদ্ধির ওপরও।

করোনা-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ধারায় থাকলেও সাম্প্রতিক বৈদেশিক খাতের চাপে সেই গতি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য। তারা মনে করেন, রাজস্ব আহরণ বাড়ানো, বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও রফতানি খাতে বৈচিত্র্য আনা ছাড়া টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন কঠিন হবে।

বিবিএস শিগগিরই খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির বিশদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে।

 

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
করোনাভাইরাসজিডিপি (মাথাপিছু আয়)বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
সম্পর্কিত
জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে, অর্থনীতিতে ৬টি বড় ঝুঁকি: বিশ্বব্যাংক
সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৩৬ শতাংশ
চলতি অর্থবছরে ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস এডিবির
সর্বশেষ খবর
যুক্তরা‌জ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগ‌লের বি‌য়ে পড়ানোর স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি ইমা‌মের
যুক্তরা‌জ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগ‌লের বি‌য়ে পড়ানোর স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি ইমা‌মের
সংকট আছে, সামনে আরও আসছে: মাহফুজ আলম
সংকট আছে, সামনে আরও আসছে: মাহফুজ আলম
বাসা ভাড়া নেওয়ার ছলে মোবাইল চুরি: চক্রের ৩ নারী গ্রেফতার
বাসা ভাড়া নেওয়ার ছলে মোবাইল চুরি: চক্রের ৩ নারী গ্রেফতার
৭ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে হংকংয়ের কাছে হার বাংলাদেশের
৭ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে হংকংয়ের কাছে হার বাংলাদেশের
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ইসরায়েলের কেৎজিয়েত কারাগারে: দৃক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media