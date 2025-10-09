করোনা পরবর্তীকালে সর্বনিম্ন জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে, ৩.৬৯ শতাংশ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশে, যা করোনা-পরবর্তী সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এই চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করেছে।
বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরও নিচে নেমে ১ দশমিক ৮১ শতাংশে দাঁড়ায়— যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধি হার। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০ দশমিক ৯৩ শতাংশে নেমেছিল।
অর্থনীতিবিদদের মতে, রফতানি ও বিনিয়োগে স্থবিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ভোক্তা ব্যয়ে মন্দাভাব— সব মিলিয়ে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্লথতা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে প্রবৃদ্ধির ওপরও।
করোনা-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ধারায় থাকলেও সাম্প্রতিক বৈদেশিক খাতের চাপে সেই গতি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য। তারা মনে করেন, রাজস্ব আহরণ বাড়ানো, বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও রফতানি খাতে বৈচিত্র্য আনা ছাড়া টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন কঠিন হবে।
বিবিএস শিগগিরই খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধির বিশদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে।