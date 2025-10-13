X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
অক্টোবরের ১২ দিনে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৯ শতাংশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৩আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫১
ডলারের ছবি সংগৃহীত

প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স প্রবাহে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে ইতিবাচক গতি বজায় রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১ থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ১৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের ৯৯৩ মিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে।

শুধু ১২ অক্টোবর একদিনেই দেশে এসেছে ১৯৪ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স—যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একদিনের প্রবাহ বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) শুরু থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহও বেশ শক্তিশালী রয়েছে। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে দেশে এসেছে মোট ৮৭৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের ৭৫৩৬ মিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, হুন্ডি বা অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের দমন, প্রবাসীদের প্রণোদনা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করা— এই তিনটি কারণেই রেমিট্যান্সে এই ইতিবাচক গতি দেখা যাচ্ছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আসন্ন উৎসব মৌসুম ও মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রভাবে বছরের শেষ প্রান্তিকেও রেমিট্যান্সের এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা এবং প্রণোদনা নীতিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে তারা মনে করছেন। এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকলে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্সের অঙ্ক আবারও ২ হাজার কোটি ডলার (২০ বিলিয়ন) ছাড়াতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিষয়:
রেমিট্যান্সডলার
