দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত

দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পর বেনাপোল কাস্টমস হাউসের রাজস্ব কর্মকর্তা শামীমা আক্তারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের শুল্ক-১ শাখা থেকে সোমবার (১৪ অক্টোবর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ৭ অক্টোবর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোরে গ্রেফতার হন শামীমা আক্তার। এরপর সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী তাকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা সমীচীন মনে করে সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বরখাস্তের কার্যকারিতা ৭ অক্টোবর থেকে গণ্য হবে। বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা এ প্রজ্ঞাপনে সই করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব মো. আবদুর রহমান খান।
প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট দফতর ও কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য পাঠানো হয়েছে।