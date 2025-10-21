X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
শিশুখাদ্য আমদানিতে শতভাগ নগদ মার্জিন বাধ্যতামূলক নয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৮আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৮
বাংলদেশ ব্যাংক

শিশুখাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ নগদ মার্জিন (অগ্রিম আমানত) রাখার বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে ব্যাংকগুলো গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক ও লেনদেন ইতিহাসের ভিত্তিতে মার্জিন নির্ধারণ করতে পারবে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর জারি করা আগের নির্দেশনায় অ-শস্য খাদ্যপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন- টিনজাত খাবার, চকোলেট, বিস্কুট, জুস, কফি, সফট ড্রিংকস ইত্যাদির আমদানিতে ১০০ শতাংশ নগদ মার্জিনের শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু ব্যাংক ভুলভাবে অত্যাবশ্যকীয় শিশুখাদ্যকেও সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে মার্জিন আদায় করছিল।

নতুন নির্দেশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্পষ্ট করেছে, শিশুখাদ্য কোনোভাবেই ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এখন থেকে এ ধরনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মার্জিন নির্ধারণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আমদানিকারকের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর নির্ভর করবে।

নির্দেশনাটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ২৯ ধারার ক্ষমতাবলে এই নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

 

বিষয়:
বাংলাদেশ ব্যাংকআমদানি
