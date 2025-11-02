X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
অক্টোবরে রেমিট্যান্স এলো ২.৫৬ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:১৯আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ২২:১৯
ডলারের ছবি সংগৃহীত

চলতি বছরের অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২.৫৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স, যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় সাত শতাংশ বেশি। রবিবার (২ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গত অর্থবছরের অক্টোবর মাসে প্রবাসীরা ২.৪ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিলেন। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন মোট ১০.১৪ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের ৮.৯ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে প্রায় ১.২৪ বিলিয়ন ডলার বেশি।

ব্যাংকাররা জানান, দেশের ডলার মার্কেট বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। খোলা বাজারে হুন্ডির প্রভাব কমার ফলে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। বর্তমানে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রাপ্ত রেটও খোলা বাজারের ডলারের দামের কাছাকাছি হওয়ায়, প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করছে বেশি।

এক ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন, “অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক বছর ধরেই প্রতি মাসে গড়ে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসছে।”

 

বিষয়:
রেমিট্যান্সডলার
