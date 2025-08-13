X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে জেট ফুয়েলের দাম বেড়েছে, অভ্যন্তরীণ কমেছে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৭আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৭
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) দেশের বিমানবন্দরে ব্যবহৃত জেট এ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল) এর নতুন দাম কার্যকর করেছে। এতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য প্রতি লিটার ৯৯ টাকা ৬২ পয়সা, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে প্রতি লিটার ০ দশমিক ৬৫০২ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়। যা ১৩ আগস্ট দুপুর ১২টা থেকে কার্যকর হবে।

এর আগে জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে জেট ফুয়েলের দাম ছিল ০ দশমিক ৬৪০১ মার্কিন ডলার এবং অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য ছিল ৯৮ টাকা ০২ পয়সা। 

প্রসঙ্গত, জেট ফুয়েলের দাম এত দিন বিপিসি নির্ধারণ করে আসছিল। ২০২৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জেট এ-১ এর দাম নির্ধারণের দায়িত্ব পায় বিইআরসি। ওই প্রজ্ঞাপনের পর গত ২৩ মার্চ প্রথমবারের মতো জেট ফুয়েলের দাম নির্ধারণের গণশুনানি করে বিইআরসি। আর ১৩ মে দাম ঘোষণা করে কমিশন। সে অনুযায়ী প্রতি মাসে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দাম নির্ধারণ করছে কমিশন।

সাধারণত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিস) জেট ফুয়েল আমদানি করে এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানি এককভাবে এয়ারলাইনগুলোকে সরবরাহ করে। সম্প্রতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পারটেক্স পেট্রোলিয়াম দেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে জেট ফুয়েল উৎপাদন শুরু করেছে। এয়ারলাইনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতিদিন ৯ হাজার ব্যারেল জেট ফুয়েলের চাহিদা রয়েছে।

/এসএনএস/আরআইজে/
বিষয়:
বিমানজ্বালানি তেল
