শনিবার যেসব জেলায় ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন মেরামত কাজের কারণে শনিবার (৩০ আগস্ট) লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলায় টানা ছয় ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত গ্রিড উপকেন্দ্রের আওতাধীন এলাকায় লোডশেডিং কার্যকর থাকবে।
পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার রংপুর-কুড়িগ্রাম ও রংপুর-লালমনিরহাট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের অকেজো কন্ডাক্টর পরিবর্তন এবং লালমনিরহাট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত কন্ডাক্টর মেরামতের কাজ করা হবে। এ কারণে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম গ্রিড উপকেন্দ্রের আওতাধীন এলাকায় প্রায় ১২০ মেগাওয়াট লোডশেড হবে। একই সময়ে রংপুর শহরের ৩৩ কেভি লালবাগ ফিডারের আওতাধীন এলাকায় প্রায় ২০ মেগাওয়াট লোডশেড কার্যকর থাকবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সিস্টেমের নিরাপত্তার স্বার্থে এসব সংরক্ষণ কাজ জরুরি। সাময়িক এ অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে পাওয়ার গ্রিড কর্তৃপক্ষ।