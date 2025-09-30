X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
ডিসেম্বরে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২১আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

আগামী ডিসেম্বরে মাসে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ে নিজের দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই তথ্য জানান।

উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা নভেম্বরে চালু করার জন্য রাশিয়াকে চিঠি দিয়েছিলাম। তারা জানিয়েছে যে ডিসেম্বরে চালু করবে।’

ইতিমধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি চলে এসেছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) একটা টিম পর্যবেক্ষণ করে কিছু সুপারিশ করেছে। আমরা সেগুলো বাস্তবায়ন করছি। তারা আবার এসে ফাইনাল সম্মতি দেবে।’

রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম এখনও নির্ধারণ করা হয়নি বলেও জানান তিনি।

বিষয়:
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ
