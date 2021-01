৪০তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১ হাজার

৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০ হাজার ৯৬৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। বুধবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যার আগে সরকারি কর্মকমিণের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বুধবার (২৭ জানুয়ারি) কমিশনের বিশেষ সভায় ফল অনুমোদন দেওয়া হয়।

লিখিত পরীক্ষার ফল কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.bpsc.gov.bd) পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, টেলিটক অপারেটরের মাধ্যমে যেকোনও মোবাইল থেকে এসএমএস করে ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে।

মোবাইল হ্যান্ডসেটের অপশনে গিয়ে PSC<Space>40<Space>Registration Number লিখে ১৬২২২ এ পাঠাতে হবে। ফিরতি ম্যাসেজে নম্বরসহ Passed for General Cadres/General and Tecnical-Professional Cadres/Technical Cadres অথবা Failed হিসেবে ফলাফল পাওয়া যাবে। যেমন, PSC 40 123456 send to 16222।

মৌখিক পরীক্ষা ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। বিস্তারিত সময়সূচি যথাসময়ে জানানো হবে।