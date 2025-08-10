X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সিলেটে যুবদল কর্মীকে হত্যা

সিলেট প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৭আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪০
রনি হোসাইন

সিলেটের গোলাপগঞ্জে ছুরিকাঘাতে রনি হোসাইন (৩০) নামে এক যুবদল কর্মীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (১০ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে পৌর শহরে এ ঘটনা ঘটে।

এ হত্যার সঙ্গে গোলাপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ রাজুর জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ তাকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে।

জানা যায়, এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে রনি হোসাইন তার ফেসবুক আইডিতে রাজুর বিরুদ্ধে কয়েকটি পোস্ট করেছেন। এরই জের ধরে হ‍ত‍্যাকাণ্ডটি ঘটতে পারে বলে স্থানীয়রা জানান।

গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্লা জানান, রাজু নামে একজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পুরো বিষয় তদন্ত করে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

