সাংবাদিককে হাতুড়ি-লোহার রড দিয়ে মারধর

কুষ্টিয়ার মিরপুরে পূর্ব বিরোধের জের ধরে ফিরোজ আহম্মেদ নামে এক সাংবাদিককে হাতুড়ি, ইট ও লোহার রড দিয়ে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) ভোর ৫টার দিকে মিরপুর বিজিবি সেক্টর সদর দফতর সংলগ্ন তার নিজ বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ফিরোজ আহম্মেদ দৈনিক আজকের সূত্রপাত নামে স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকার মিরপুর প্রতিনিধি। এ ছাড়াও মিরপুর প্রেসক্লাবের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। পাশাপাশি স্থানীয় তিনি আলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভোর ৫টার দিকে স্থানীয় মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফিরোজ বাড়ি থেকে বের হলে প্রতিবেশী মিলনসহ আরও ৪-৫ জন পরিকল্পিতভাবে তার ওপর হামলা চালায়। এ সময় হাতুড়ি, ইট ও লোহার রড দিয়ে ফিরোজের মাথা, পা, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করে গুরুতর আহত করে। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মিলনসহ তার পরিবারের লোকজন পলাতক রয়েছেন।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডাক্তার হোসেন ইমাম বলেন, ‘ভুক্তভোগী মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। এ ছাড়া পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি এখনও আশঙ্কামুক্ত নন।’
এ বিষয়ে মিরপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোমিনুল ইসলামের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।