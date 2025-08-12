X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
এবি পার্টিতে যোগ দেওয়ায় জামায়াত নেতা বহিষ্কার

শেরপুর প্রতিনিধি
১২ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৪আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৪
মাওলানা আব্দুল্লাহ বাদশা

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে জামায়াতে ইসলামী নেতা মাওলানা আব্দুল্লাহ বাদশাকে আমার বাংলাদেশ পার্টিতে (এবি পার্টি) যোগ দেওয়ায় দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাতে উপজেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নালিতাবাড়ী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ বাদশাকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর নালিতাবাড়ী পৌর শাখার সেক্রেটারি আব্দুল মোমেন বলেন, ‘অন্য দলে যোগ দেওয়ায় তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলটি তার নীতি-আদর্শে কঠোরভাবে অটল এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় কারও জন্য ছাড় নেই। সংগঠনের ঐক্য ও সুনাম রক্ষায় প্রয়োজনে যেকোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

দলটির পক্ষ থেকে নেতা-কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাওলানা আব্দুল্লাহ বাদশার সঙ্গে কোন সাংগঠনিক যোগাযোগ বা সম্পৃক্ততা না রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে, এবি পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর রাতেই মাওলানা আব্দুল্লাহ বাদশাকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর-২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

বহিষ্কারের বিষয়ে আব্দুল্লাহ বাদশা বলেন, ‘আমি এবি পার্টিতে যোগদান করেছি। দল আমাকে শেরপুর-২ আসনের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। যেহেতু আমি এবি পার্টির একজন প্রার্থী, সেই ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিষ্কার করতেই পারে। বিষয়টি আমি জেনেছি।’

জামায়াতে ইসলামীএবি পার্টি
