বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ, আটকে পড়েছে ৮ ট্রেন

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৬আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৬
উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় রেলপথ ব্লকেড করে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে ঢাকা-উত্তরবঙ্গ রেলপথ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় রেলপথ ব্লকেড করে বিক্ষোভ করছেন তারা।

এতে অবরোধস্থলের উভয়পাশে একটি তেলবাহীসহ আটটি ট্রেন আটকে রয়েছে বলে জানা গেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের দাবিতে রবিবার (১০ আগস্ট) হাটিকুমরুল গোলচত্বরে এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সেদিন ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়ে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল। তারপরও সরকারের কোনও পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া না আমরা পাইনি। এতে বুধবার (১৩ আগস্ট) উল্লাপাড়া স্টেশন এলাকায় রেলপথ ব্লকেড করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আট বছরেও ক্যাম্পাস নির্মিত হয়নি এটি দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মচারী-কর্মকর্তাদের চরম ভোগান্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এভাবে আর চলতে পারে না। আমরা ক্যাম্পাস চাই। ক্যাম্পাস বাস্তবায়ন ছাড়া আমরা ঘরে ফিরবো না।’

বুধবার দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে  রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ বলেন, ‘অবরোধ চলমান থাকায় রাজধানীর সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। অবরোধ স্থলের উভয়পাশে ৮টি ট্রেন আটকে আছে। আটকে থাকা ট্রেনগুলোর মধ্যে রয়েছে– ধূমকেতু, সিল্কসিটি, চিলাহাটি, রংপুর, একতা, চাটমোহরে একটি তেলের গাড়ি, কুড়িগ্রাম ও চিত্রা এক্সপ্রেস। পরিস্থিতি এ পর্যন্ত শিডিউল বিপর্যয়ের মতো পর্যায়ে পৌঁছায়নি।  ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এটি শেষ হলে আমরা পরবর্তী ট্রেনগুলোর ক্ষেত্রে দেরি হলেও কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারবো। তবে অবরোধ চলতে থাকলে ভালোই বিপর্যয় হবে।’

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবার ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক বন্ধ করে নবীনবরণ অনুষ্ঠান পালন করেছেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠান অস্থায়ী ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ মহাসড়কেই নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করা হয়।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বুড়ি পোতাজিয়ায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতার বিষয়ে মহাসড়কেই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে অনুষ্ঠিত সেমিনারে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার ৯ বছরেও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের ডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। গত ১৯ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত একটানা কর্মসূচিতে মহাসড়ক অচল করে দেন শিক্ষার্থীরা। তখন সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করায় আন্দোলন স্থগিত করা হয়। এরপর ছয় মাসেও ডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় ২৬ জুলাই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচি বয়কটের মধ্য দিয়ে পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়।

/এমএএ/
বিষয়:
অবরোধট্রেন চলাচল
১৩বারের মতো বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন ডুপ্লান্টিস
জিএম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
ব্যাংকক গেছেন মির্জা ফখরুল
ভূমি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দূর করতে অটোমেটিক ভূমিসেবা পদ্ধতি চালু হচ্ছে: উপদেষ্টা
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
