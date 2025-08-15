বাড়ি থেকে স্বামী-স্ত্রী ও দুই সন্তানের মরদেহ উদ্ধার

রাজশাহীর পবায় দুই সন্তানসহ স্ত্রীকে হত্যার পর এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দিবাগত রাতে পারিলা ইউনিয়নের বামনশেখর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিজ বাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে জানাজানি হয়।
ঘটনাটি পবা উপজেলার পারিলা ইউনিয়নের বামনশিকড় গ্রামে। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশে খবর দেন।
নিহতরা হলেন– মিনারুল ইসলাম (৩০), তার স্ত্রী সাধিনা বেগম (২৮), ছেলে মাহিম (১৩), মেয়ে মিথিলা (১৮ মাস)। মাহিম স্থানীয় খড়খড়ি উচ্চ বিদয়ালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয় আবদুল মালেক নামে একজন বলেন, ‘মনিরুল ইসলাম কৃষিকাজ করতেন। আমার জানা মতে, তার ঋণ আছে। তারা মাটির ঘরে বসবাস করেন। পরিবারে চার জন সদস্যই মারা গেছেন। এর মধ্যে উত্তরের ঘরে মা ও মেয়ে, আর দক্ষিণের ঘরে ছেলে ও বাবা মিনারুল ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল।’
মিনারুলের হাতে লেখা একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে স্ত্রী-সন্তানদের হত্যার পর নিজের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। ঋণ আর আর্থিক সংকটের কথাও এতে বলা হয়েছে।
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক বলেন, ‘বামনশিকরে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার পর স্বামী ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ত্রী-সন্তানদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। চিরকুটে বেশ কিছু কথা লেখা আছে। তবে এখনই বিস্তারিত কিছু বলা যাচ্ছে না। পরে বিস্তারিত জানাতে পারবো।’