খাল থেকে ছয়টি গ্রেনেড উদ্ধার

বগুড়া সদরের ছোট কুমিড়া গ্রামে একটি খালে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছয়টি গ্রেনেড পাওয়া গেছে। রবিবার বিকালে সদর থানা পুলিশ ও সেনা সদস্যরা গ্রেনেডগুলো উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন।
গ্রেনেডগুলো নিষ্ক্রিয় করতে সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এলে গ্রেনেডগুলো কতদিন আগের সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বগুড়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছোট কুমিড়া ঝোপগাড়ি মার্কাজ মসজিদের পেছনে একটি ছোট খালে গ্রেনেড পড়েছিল। গ্রামবাসীরা পরিত্যক্ত অবস্থায় গ্রেনেডগুলো দেখতে পেয়ে সদর থানায় খবর দেন। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে সদর থানা পুলিশ সেখানে গিয়ে প্রথমে খাল থেকে চারটি গ্রেনেড উদ্ধার করে। পরে সেনাসদস্যরা এলে আরও দুটি গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা গ্রেনেড ছয়টি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। খাল থেকে গ্রেনেড উদ্ধার হওয়ায় গ্রামবাসীদের মাঝে আতঙ্ক দেখা দেয়। এলাকাবাসীর ধারণা, এসব স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের।
সদর থানার ওসি জানান, প্রাথমিকভাবে গ্রেনেডগুলো স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়কার মনে হচ্ছে না। তারপরও সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞরা এলে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারবেন।