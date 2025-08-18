X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৭আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৭
ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা

চট্টগ্রামের সিটিগেট এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় চার জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চার জন। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন– কালা দাস (৩০), আকাশ দাস (২৮), অজিত দাস (৩০) ও অজ্ঞাত একজন (৩০)।

ফায়ার সার্ভিসের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘চট্টগ্রাম নগরীর আকবর শাহের সিটি গেট এলাকায় ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে কাভার্ডভ্যানে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ভোর ৫টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ ঘটনায় চার জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিন জন।’

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের সামনে থাকা তিন জন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। আরেকজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন চিকিৎসাধীন আছেন।’

বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
ইউক্রেনের খারকিভে রাশিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
আতঙ্কের নাম গাজীপুর, সাত মাসে ১০২ খুন
টিভিতে আজকের খেলা (১৮ আগস্ট, ২০২৫)
পুলিশের ওপর হামলা করে মাদক কারবারি ছিনতাই, আটক ৪
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
