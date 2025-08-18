চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৪ জন

চট্টগ্রামের সিটিগেট এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় চার জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও চার জন। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন– কালা দাস (৩০), আকাশ দাস (২৮), অজিত দাস (৩০) ও অজ্ঞাত একজন (৩০)।
ফায়ার সার্ভিসের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘চট্টগ্রাম নগরীর আকবর শাহের সিটি গেট এলাকায় ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে কাভার্ডভ্যানে পিকআপভ্যানের ধাক্কায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ভোর ৫টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ ঘটনায় চার জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিন জন।’
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের সামনে থাকা তিন জন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। আরেকজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন চিকিৎসাধীন আছেন।’