সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সড়কের পাশে পড়ে ছিল দুই নারীর মরদেহ

পাবনা প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:১২আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:১২
ঘটনাস্থলে পুুলিশ ও স্থানীয়রা

পাবনার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার সাহেবপাড়া এলাকায় সড়কের পাশে পড়ে ছিল দুই নারীর মরদেহ। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে খবর পেয়ে ভাঙ্গুড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতদের বয়স আনুমানিক ৬০ ও ৩৫ বছর।

স্থানীয়রা জানান, ওই দুই নারী এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। ভোরে সড়কের পাশে তাদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে তারা থানায় খবর দেন। ধারণা করা হচ্ছে, রাতে কোনও গাড়ির ধাক্কায় তারা নিহত হয়েছেন।

ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
