সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৩আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৩
জব্দ করা ভারতীয় পণ্য

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিজয়নগর উপজেলার বুধন্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় প্রসাধন সামগ্রী জব্দ করেছে বিজিবি। সোমবার ভোররাতে অভিযান পরিচালনা করে এই পণ্য জব্দ করা হয়।

সরাইল ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ সোমবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার বুধন্তী নামক এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ২৯ হাজার ৫২০টি ভারতীয় কসমেটিকস সামগ্রী, ১৮ হাজার ৩০০টি আইবল ক্যান্ডি  এবং একটি কাভার্ডভ্যান জব্দ করা হয়। জব্দ মালামালের মূল্য ৭৭ লাখ ৪৩ হাজার ৪শ টাকা। জব্দ মালামাল আখাউড়া কাস্টম অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর ও আখাউড়া উপজেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে কোনও ধরনের চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সরাইল ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সতর্ক রয়েছে।

এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

