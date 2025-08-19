X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

মেহেরপুর প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩
সীমান্ত এলাকা (ফাইল ছবি)

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৩৯ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুর আড়াইটায় তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ।

পতাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ১১ বিএসএফের গান্দিনা ক্যাম্পের এসি সুনীল কুমার ও বিজিবির পক্ষে কাজিপুর বিওপি নায়েব সুবেদার কায়ূম হোসেন ও আসাবুর রহমান।

এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, হস্তান্তর করা ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছিলেন। ভারতীয় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে।

ভারত সীমান্ত
