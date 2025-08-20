X
ফার্মেসি ও সার বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৮আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৮
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় একটি ফার্মেসি ও একটি সার-কীটনাশক বিক্রেতাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কালীগঞ্জ ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহিন আলম। এ সময় জেলা ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও কালীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার দুপুরে উপজেলার কোলা বাজারের মডার্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনহীন ভারতীয় ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টার না থাকায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে, মঙ্গলবার উপজেলার রায়গ্রাম ইউনিয়নের মেসার্স রিফাত এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। রিফাত এন্টারপ্রাইজ এক উপজেলার সার অন্য উপজেলায় বিক্রি করার অভিযোগে এ জরিমানা করা হয়।

শাহিন আলম জানান, বুধবার দুপুরে উপজেলার কোলা বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। নিয়মিত বিভিন্ন ফার্মেসিতে অনুমোদনবিহীন ওষুধ, ভেজাল ওষুধ, স্যাম্পল ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টারের বিষয়গুলো মনিটরিং করা হচ্ছে।

 

