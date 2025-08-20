X
বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: দুই দিন পর ১৫ জেলে উদ্ধার, নিখোঁজ ৫

কুয়াকাটা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৭আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৭
উদ্ধার জেলেরা কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ২০ জেলেসহ এফবি মায়ের দোয়া নামে ডুবে যাওয়া মাছধরা ট্রলারের ১৫ জেলেকে দুই দিন পর জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৫ জন।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে কুয়াকাটার গঙ্গামতি এলাকা থেকে ১৪ জেলেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকালে পায়রা বন্দরের ২০ কিলোমিটার গভীর সাগর থেকে অপর একটি মাছধরা ট্রলার আরও এক জেলেকে উদ্ধার করে।

উদ্ধার জেলেরা হলেন– তৌহিদ ইসলাম (১৮), মো. মোরশেদ (২০), মো. হেলাল (২২), সাজ্জাদ (২২), শেখ অপু (২২), নুরুল হাসান (২৫), আলী (২৬), আনসার (২৭), ফয়সাল (২৮), আনিস (২৮), বাদশা মাঝি (৩২), আবুল কাশেম (৪০), কবির (৪৫), নুরুল আলম (৬০), সোহাগ (২০)। বর্তমানে তারা কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ রয়েছেন– আবু তাহের (৫৫), কামাল (৩৫), রিয়াজ উদ্দিন (২২), তমিজ (১৮) ও শাহাবুদ্দিন (৪৫)।

এসব জেলে চট্টগ্রামের বাঁশখালী এলাকার বাসিন্দা।

উদ্ধার জেলেরা জানান, গত ১৪ আগস্ট রাতে চট্টগ্রামের বাঁশখালী থেকে ওই ট্রলারটি ২০ জন জেলেসহ মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়। এ সময় প্রবল ঝড়ো বাতাসে তাদের ট্রলারটি ডুবে যায়। ট্রলারডুবির পর জেলেরা প্লাস্টিকের পানির ড্রাম নিয়ে সমুদ্রে ভেসে থাকেন। পরে অন্য জেলেরা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শংকর প্রসাদ অধিকারী বলেন, ‘উদ্ধার হওয়া জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাদের শরীরে পানিশূন্যতা ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিলেও সবাই আশঙ্কামুক্ত।’

কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মন্ডল বলেন, ‘নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের জন্য কোস্টগার্ডকে অবহিত করা হয়েছে।’

