X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে: আসিফ মাহমুদ

রংপুর প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৩আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৩
শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন,‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশন তাদের কাজ শুরু করেছে।’ বুধবার বিকালে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।

সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে এ সময় স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘জুলাই সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে ঐকমত্যে আসা গেলে এবং ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক সফল হলে আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আরও অগ্রসর হতে পারবো।’

স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার ব্যাপারে আবারও সরকারের আগ্রহের কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে ঐকমত্য না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। তবে নির্বাচন না হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু বেড়েছে। জন্মনিবন্ধন, এনআইডি কার্ডসহ জরুরি প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।’ জনদুর্ভোগ কমাতে স্থানীয় নির্বাচন করা জরুরি বলেও জানান তিনি।

রংপুরের মানুষ উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দেও বৈষম্য করা হচ্ছে– এমন  প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমরা দেশের সব জায়গায় বাজেটে অর্থ বরাদ্দে বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করছি। আমাদের সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই। তবে সব সমস্যা ওভার নাইট সমাধান করা সম্ভব নয়। তার পরেও আমরা কাজ করছি।’

এর আগে গাইবান্ধা সফর শেষ করে সরাসরি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া রংপুর নগরীর পার্কের মোড় এলাকায় অবস্থিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এ সময় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকত আলী ও রংপুরের জেলা প্রশাসক রবিউল ফয়সাল স্বাগত জানান। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে শহীদ আবু সাইদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শহীদ আবু সাঈদের সহযোদ্ধা ও রংপুর মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার মজিদ আলীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

/এমএএ/
বিষয়:
নির্বাচনস্থানীয় সরকারআসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
সম্পর্কিত
পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না: মুফতি রেজাউল করীম
জাকসু নির্বাচন ১১ সেপ্টেম্বর: সেনা মোতায়েন চেয়ে নির্বাচন কমিশনের চিঠি
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
সর্বশেষ খবর
আবারও খোলা হলো কাপ্তাই হ্রদের বাঁধের জলকপাট
আবারও খোলা হলো কাপ্তাই হ্রদের বাঁধের জলকপাট
জেলেনস্কি-পুতিন বৈঠকে আগ্রহী নয় রাশিয়া
জেলেনস্কি-পুতিন বৈঠকে আগ্রহী নয় রাশিয়া
১০ হাজার ইয়াবাসহ পুলিশ সদস্য গ্রেফতার
১০ হাজার ইয়াবাসহ পুলিশ সদস্য গ্রেফতার
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media