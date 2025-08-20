নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে: আসিফ মাহমুদ

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন,‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশন তাদের কাজ শুরু করেছে।’ বুধবার বিকালে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।
সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে এ সময় স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘জুলাই সনদের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে ঐকমত্যে আসা গেলে এবং ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক সফল হলে আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আরও অগ্রসর হতে পারবো।’
স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার ব্যাপারে আবারও সরকারের আগ্রহের কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে ঐকমত্য না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। তবে নির্বাচন না হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু বেড়েছে। জন্মনিবন্ধন, এনআইডি কার্ডসহ জরুরি প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।’ জনদুর্ভোগ কমাতে স্থানীয় নির্বাচন করা জরুরি বলেও জানান তিনি।
রংপুরের মানুষ উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দেও বৈষম্য করা হচ্ছে– এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমরা দেশের সব জায়গায় বাজেটে অর্থ বরাদ্দে বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করছি। আমাদের সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই। তবে সব সমস্যা ওভার নাইট সমাধান করা সম্ভব নয়। তার পরেও আমরা কাজ করছি।’
এর আগে গাইবান্ধা সফর শেষ করে সরাসরি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া রংপুর নগরীর পার্কের মোড় এলাকায় অবস্থিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এ সময় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকত আলী ও রংপুরের জেলা প্রশাসক রবিউল ফয়সাল স্বাগত জানান। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে শহীদ আবু সাইদ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শহীদ আবু সাঈদের সহযোদ্ধা ও রংপুর মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার মজিদ আলীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।