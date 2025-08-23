X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাবিতে ৬ দিনব্যাপী বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী শুরু

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৪আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৪
উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছয় দিনব্যাপী ‘বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী-২০২৫’ শুরু হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীটি চলবে আগামী বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) পর্যন্ত। তিনটি শ্রেণিকক্ষে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন বিভাগের ১৬০ জন শিক্ষার্থীর প্রায় ২০০টি শিল্পকর্ম। এসব শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের জীবন-জীবিকা, ভালোবাসা-আনন্দ-বেদনা, সাম্প্রতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। একই সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে শিল্পকর্মগুলোতে ধরা দিয়েছে নান্দনিকতার অপূর্ব সম্মিলন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য সালেহ হাসান নকীব বলেন, ‘মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে শিল্পকলা ও চিত্রকর্ম। নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতা কেবল মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। প্রায় চার দশক পেরিয়ে গেলেও চারুকলা অনুষদে এখনও পূর্ণাঙ্গ একটি গ্যালারি হয়নি, যা হতাশাজনক। আমরা দ্রুত একটি গ্যালারি নির্মাণের উদ্যোগ নেবো।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক বনি আদম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান এবং চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী। অন্যদের মধ্যে জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদারসহ বিভাগের শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

/এমএএ/
বিষয়:
চারুকলারাবিরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
রাকসু নির্বাচন: স্থগিত হওয়া মনোনয়ন বিতরণ শুরু ২৪ আগস্ট
রাবিতে পোষ্য কোটা নিয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
সর্বশেষ খবর
এবারও মেয়েদের বোনাস বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
এবারও মেয়েদের বোনাস বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
এমআইই পাথওয়েজের প্রথম গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত
এমআইই পাথওয়েজের প্রথম গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত
ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার পথে শতবর্ষী ভবনের ছাদ ধসে মা-ছেলে গুরুতর আহত
ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার পথে শতবর্ষী ভবনের ছাদ ধসে মা-ছেলে গুরুতর আহত
তানভীরের হ্যাটট্রিক, রোকসানার দ্বিতীয় 
তানভীরের হ্যাটট্রিক, রোকসানার দ্বিতীয় 
সর্বাধিক পঠিত
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
পোশাকশ্রমিকের জীবনবিমা৪০ হাজার দিতে হবে না, ২০ হাজার টাকা দিয়ে দে: বিএনপি নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media