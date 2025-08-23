X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
চীন সরকারের হাসপাতাল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

নীলফামারী প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১১আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২২:১১
হাসপাতাল নির্মাণের জায়গাটি পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম চীন সরকারের উপহার হিসেবে এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের জায়গাটি পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকালে নীলফামারী সদরের চড়াইখোলা ইউনিয়নের দারোয়ানী সুতাকল (টেক্সটাইল মিল) সংলগ্ন ২৫ একর খাস জায়গা পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফজলুর রহমান মোহসিন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক সাইদুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. আব্দুর রাজ্জাক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে নীলফামারীর নটখানায় অবস্থিত ২০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্ঠ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জানান, সদর উপজেলার চড়াইখোলা ইউনিয়নের আরাজী চড়াইখোলা ও দারোয়ানী মৌজায় ২৪.৮৯ একর জমি চীন সরকারের উপহার হিসেবে এক হাজার শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

হাসপাতালটি নির্মিত হলে নীলফামারীবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধানসহ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

/এমএএ/
বিষয়:
হাসপাতালস্বাস্থ্য উপদেষ্টা
