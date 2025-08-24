X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
গোপালগঞ্জে সহিংসতার ঘটনায় ইউপি চেয়ারম্যান কারাগারে

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৪আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৪
মাহবুবুল আলম সেলিম

গোপালগঞ্জে সহিংসতার ঘটনায় কাশিয়ানী উপজেলার সাজাইল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম সেলিমকে (৫৮) গ্রেফতার করেছে কাশিয়ানী থানা পুলিশ।

শনিবার (২৩ আগস্ট) দিবাগত রাতে উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের কুসুমদিয়া নিজ গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মাহবুবুল আলম ওই গ্রামের মৃত আবুল কালাম শামসুদ্দিন মোল্লার ছেলে এবং কাশিয়ানী উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক।

কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ১৬ আগস্ট জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করতে উপজেলার মাজড়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ওপর গাছ কেটে ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং জনমনে ভীতি সৃষ্টি করতে যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়া হয়। ওই নাশকতা মামলার সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম সেলিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার তাকে প্রথমে গোপালগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়। পরে আদালতের নির্দেশে  তাকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মসূচিতে বাধা দিতে উপজেলার মাজড়া এলাকায় মহাসড়কের ওপর গাছ কেটে ফেলে ধারালো দা, করাত, লাঠিসোঁটা এবং দেশি অস্ত্র নিয়ে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে আসামিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় পরের দিন সন্ধ্যায় কাশিয়ানী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নুর আলম মিয়া বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

