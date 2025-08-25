কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা: প্রধান আসামি গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সাংবাদিক ফিরোজ আহাম্মেদের ওপর হামলায় অভিযুক্ত সন্ত্রাসী মিলন হোসেনকে (৩২) ঘটনার ১৩ দিন পর গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (২৫ আগস্ট) কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) ফয়সাল মাহমুদ গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে রবিবার (২৪ আগস্ট) বিকালে মিরপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঢাকার সাভারের তেঁতুলঝোড়া এলাকা থেকে আসামিকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার মিলন দৌলতপুর উপজেলার বাজুডাঙ্গা গ্রামের আফছারের ছেলে।
কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) ফয়সাল মাহমুদ বলেন, ‘তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় রাজধানীর সাভার থানাধীন তেঁতুলঝোড়া এলাকা থেকে মিলনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ার মিরপুর প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহাম্মেদ গত ১১ আগস্ট পৌরসভার সেক্টরপাড়াস্থ নিজ বাড়ি থেকে ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে যাচ্ছিলেন। পথে মিলন হোসেনের নেতৃত্বে ৪-৫ জন সন্ত্রাসী দেশি অস্ত্র হাতুড়ি ও লোহার রড দিয়ে হত্যার উদ্দেশে তার ওপর হামলা চালায়। পরে হামলাকারীরা ফিরোজ আহাম্মেদের বাড়িতে এসে লাশ নিয়ে আসার জন্য বলে। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা ফিরোজকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে এবং পরবর্তী সময়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে।
এ ঘটনায় সাংবাদিক ফিরোজ আহাম্মেদের ভাগ্নে ইদ্রিস আলী বাদী হয়ে স্থানীয় মিরপুর থানায় মিলন হোসেনকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।