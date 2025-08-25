খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপচাপা: নিহত বেড়ে ৪

খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপভ্যানের চাপায় নিহত বেড়ে চার জন হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ঝিলেরডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন– ইজিবাইকচালক ডুমুরিয়ার খরসন্ডা গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে মোজাহিদুর মোড়ল, ইজিবাইকযাত্রী উপজেলার উত্তর কালিকাপুর গ্রামের রিনা খাতুন, বাগদাড়ি গ্রামের মোহাম্মদ রুস্তম আলী খান এবং উপজেলার সাহস ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান।
হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা হতাহতদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ডুমুরিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান।
জানা যায়, খুলনা থেকে ছেড়ে যাওয়া চুকনগরগামী একটি পিকআপ (ঢাকা মেট্রো ন-১১-৪৬৬৪) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝিলেরডাঙ্গায় খুলনাগামী একটি ইজিবাইককে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। পরে আরও দুজনের মৃত্যু হয়।
ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদ রানা জানান, ইজিবাইকে পিকআপ ভ্যানের চাপায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।