মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সেনাবাহিনীর পিকআপসহ ট্রাক খাদে, আহত ১০

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০০আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০০
দুর্ঘটনায় পিকআপ ও ট্রাক রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলা সদরের মডেল টাউন এলাকায় পিকআপে ট্রাকের ধাক্কায় আট সেনা সদস্যসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। আহত অপর দুই জন ট্রাকের চালক ও তার সহকারী। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে একজনকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, মোহনপুর মডেল টাউনের সামনে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে সেনাবাহিনীর একটি টহল গাড়িকে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে সেনাবাহিনীর পিকআপ ও ট্রাক রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কে বিশ্বাস জানান, দুর্ঘটনায় আহত একজন সেনাসদস্যকে সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকার সিএমএইচে নেওয়া হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
