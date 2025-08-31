X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
বগুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল থেকে জাতীয় পার্টি অফিসে হামলা

বগুড়া প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬
হামলা চালানো হয়েছে জাতীয় পার্টির অফিসে

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে শনিবার রাতে বগুড়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। মিছিল শেষে শহরের কবি নজরুল ইসলাম সড়কে জেলা জাতীয় পার্টি (জাপা) ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের অফিসের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন বিক্ষোভকারীরা। এ সময় ওই অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে শনিবার রাতে বগুড়ায় ছাত্র-জনতার নামে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে শহরের কবি নজরুল ইসলাম সড়কে জেলা জাতীয় পার্টি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন– জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক উইং কেন্দ্রীয় সংগঠক ডা. আবদুল্লাহ আল সানী, নেহাল ও অন্যরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘আওয়ামী লীগকে টিকিয়ে রেখেছিল জাতীয় পার্টি। ফ্যাসিস্টের সহযোগী হিসেবে তাদেরও বিচার করতে হবে। জাতীয় পার্টি এখন দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। বক্তারা নূরের ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। সমাবেশ শেষে হামলা চালিয়ে পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে।’

এ ব্যাপারে বগুড়া জেলা জাতীয় পার্টির কোনও নেতা তাৎক্ষণিক মন্তব্য করতে রাজি হননি।

