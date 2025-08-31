X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয়দের হামলায় আহত এক শিক্ষার্থী আইসিইউতে

চবি প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৫
যৌথবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক চেষ্টা করছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী নাইমুল ইসলামের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে পাঠানো হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১২টায় ফের শুরু হওয়া সংঘর্ষে নাইমুল গুরুতর আহত হন। পরে তাকে চবি মেডিক্যাল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখা দিলে তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।

এ ছাড়া শতাধিক আহত শিক্ষার্থী চমেকে ভর্তি আছেন। এদিকে চবি মেডিক্যাল সেন্টারেও আহতদের চিকিৎসা চলছে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বিভাগের জুনিয়র নাইমুল ইসলামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে আইসিইউতে ভর্তি করানো হয়েছে। ছোট ভাইটির জন্য সবাই দোয়া করবেন।’

এদিকে, দুপুর সাড়ে ৪টায় সংঘর্ষের প্রায় ৬ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে আসে যৌথবাহিনী। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

এর আগে, দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন হাটহাজারি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মুমিন। আগামীকাল (সোমবার) রাত ১২টা পর্যন্ত এ আদেশ কার্যকর থাকবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
