বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এসেছে ইরাবতী ডলফিন

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৯আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৯
ডলফিন (ফাইল ছবি)

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে আবারও ভেসে এসেছে ১০ ফুট লম্বা একটি ইরাবতী ডলফিন। এটির মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষত রয়েছে। বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) বিকালে কুয়াকাটা সৈকতের চর-গঙ্গমতি এলাকায় ডলফিনটিকে দেখতে পান উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন (উপরা) কুয়াকাটার সদস্যরা।

উপকূল পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন কুয়াকাটার সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান মিরাজ বলেন, ‘আমাদের একটি টিম আজকে বন পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে জঙ্গলের ভেতরে মৃত ডলফিনটিকে দেখতে পাই। দেখে মনে হচ্ছে, এটি সকালের জোয়ারে এসেছে। ইরাবতী প্রজাতির এই ডলফিনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বঙ্গোপসাগর সমুদ্র উপকূলের নদীর মোহনাতে দেখা যায়।’

কুয়াকাটা ডলফিন রক্ষা কমিটির টিম লিডার রুমান ইমতিয়াজ তুষার বলেন, ‘আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, যাতে এই মৃত্যুর সঠিক কারণ বের করা হয়।’

বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী গবেষক (সিফ্যাচ) সাগরিকা স্মৃতি বলেন, ‘ডলফিনের মৃতদেহ ভেসে আসা অনেক পুরনো ঘটনা। বর্ষা মৌসুমে এগুলো বেশি দেখা যায়। উন্নত বিশ্বগুলো সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের থেকে বেশি এগিয়ে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১২ অনুযায়ী ডলফিন ও সংরক্ষিত সামুদ্রিক প্রাণী বাঁচাতে যতদিন সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো এগিয়ে না আসবে, ততদিন এই সমস্যার সমাধান হবে না।’

এ বছর এর আগে আরও সাতটি মৃত ডলফিন এই সৈকতে ভেসে এসেছে।  

প্রাণীবঙ্গোপসাগরসমুদ্র সৈকত
