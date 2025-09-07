X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সীমান্তে মাদক ও চোরাচালানি পণ্যসহ একজন আটক 

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৫আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৫
চোরাচালানি পণ্যসহ একজনকে আটক করা হয়েছে

কুষ্টিয়ায় ধারাবাহিক মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসামিসহ ২৩ হাজার চকলেট বাজি, একটি মোটরসাইকেল, ১৮ বোতল মদ এবং এক হাজার ৭০টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন।

রবিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজিবি অধিনায়ক জানান, সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় এক চোরাচালানিকে আটক করা হয়েছে। জব্দ মাদকদ্রব্য এবং চোরাচালানি মালামালের সিজার মূল্য ১০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা।

আটক আসামিকে চোরাচালানি মালামাল ও মোটরসাইকেলসহ গাংনী থানায় মামলা দায়ের করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মাদকদ্রব্য ধ্বংসের জন্য ব্যাটালিয়নের মাদক স্টোরে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
ভারত সীমান্ত
সম্পর্কিত
সীমান্তে গুলিতে নিহত যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়নি বিএসএফ
সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৭ বাংলাদেশি আটক
সর্বশেষ খবর
অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু
অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু
মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো
মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো
ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণায় বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ
ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণায় বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ
ভাঙ্গা উপজেলার দুই ইউনিয়ন ফিরে পেতে আইনি নোটিশ
ভাঙ্গা উপজেলার দুই ইউনিয়ন ফিরে পেতে আইনি নোটিশ
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media