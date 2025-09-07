সীমান্তে মাদক ও চোরাচালানি পণ্যসহ একজন আটক 

কুষ্টিয়ায় ধারাবাহিক মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে আসামিসহ ২৩ হাজার চকলেট বাজি, একটি মোটরসাইকেল, ১৮ বোতল মদ এবং এক হাজার ৭০টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন।
রবিবার (০৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিজিবি অধিনায়ক জানান, সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় এক চোরাচালানিকে আটক করা হয়েছে। জব্দ মাদকদ্রব্য এবং চোরাচালানি মালামালের সিজার মূল্য ১০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা।
আটক আসামিকে চোরাচালানি মালামাল ও মোটরসাইকেলসহ গাংনী থানায় মামলা দায়ের করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মাদকদ্রব্য ধ্বংসের জন্য ব্যাটালিয়নের মাদক স্টোরে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।