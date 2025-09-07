X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৫আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৫
নিয়াজ মোর্শেদ হিরো

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলা শাখার সাবেক সহ-সভাপতি নিয়াজ মোর্শেদ হিরোকে (৩৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলার স্টার এক্সপ্রেসে প্রধান কাউন্টারের সামনে থেকে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

নিয়াজ মোর্শেদ উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রতাল গ্রামের নাদের আলী মিয়ার ছেলে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রবিবার দুপুরেই তাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াবদার হাট নামক স্থানে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা জড়ো হয়ে মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ করেন। এতে জনমনে আতঙ্ক ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় পুলিশ একশ ৫৫ জনকে জ্ঞাত এবং এক হাজার পাঁচশ জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা দায়ের করে। এই মামলায় কোটালীপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি নিয়াজ মোর্শেদ হিরোকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

কোটালীপাড়া থানার ওসি খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ‘নিয়াজ মোর্শেদ ১৬ জুলাই মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভের ঘটনায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখে মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করেছি। এ পর্যন্ত এই মামলায় ৬১ জন আসামিকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
গোপালগঞ্জ
