চিকিৎসক না হয়েও রোগী দেখতেন তিনি

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় কাজল নাথ নামে এক ভুয়া চিকিৎসককে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রবিবার বিকালে নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. রুহুল আমিনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
এ সময় উপজেলার দেবনাথ মেডিক্যাল সার্ভিস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের চেম্বারে রোগী দেখা অবস্থায় কাজলকে আটক করা হয়।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. রুহুল আমিন জানান, অভিযানে চিকিৎসক না হয়েও রোগী দেখা, ভুয়া আল্ট্রাসনো করা এবং মেডিক্যাল রিপোর্টে কাজল নাথের সই দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি চিকিৎসক হিসেবে বৈধ সনদপত্র প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন।
পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে স্বাস্থ্যসেবার নামে জনগণের জীবনহানির আশঙ্কাজনিত অভিযোগে মোবাইল কোর্ট তাকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।