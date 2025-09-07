সংসদীয় আসন কমানোর প্রতিবাদে বাগেরহাটে হরতালসহ ৫ দিনের কর্মসূচি

বাগেরহাটে একটি সংসদীয় আসন কমানোর প্রতিবাদে তিন দিনের হরতালসহ পাঁচ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এই ঘোষণা দেয় সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি।
ঘোষিত কর্মসূচির মধ্য রয়েছে– ৭ সেপ্টেম্বর জেলাসদরে বিক্ষোভ, লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং; ৮ সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল; ৯ সেপ্টেম্বর জেলাজুড়ে বিক্ষোভ; ১০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ৪৮ ঘণ্টা হরতাল। অ্যাম্বুলেন্স, শিক্ষার্থীদের বহনকারী গাড়ি ও জরুরি সেবার যানবাহন হরতালের আওতামুক্ত থাকবে।
সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির কনভেনর এমএ সালাম ও সদস্যসচিব শেখ মুহাম্মদ ইউনুস ছাড়াও জেলা বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, জামায়েতে ইসলামীর আমির মাওলানা রেজাউল করিমসহ সর্বদলীয় কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন জনমানুষের দাবি উপেক্ষা করে এ আসন বিন্যাস করেছে। গণমানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। এতেও যদি নির্বাচন কমিশন চারটি আসন ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হবে।’
তারা আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে বাগেরহাটে চারটি আসন ছিল। গত ৩০ জুলাই দুপুরে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে একটি অংশ কমিয়ে জেলায় তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এরপর থেকেই বাগেরহাটবাসী আন্দোলন শুরু করে। চারটি আসন বহল রাখার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করে বাগেরহাটবাসী। তার বিপরীতে গত ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসনই জারি রেখে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশনের এ আসন বিন্যাস গণমানুষের দাবিকে উপেক্ষা করেছে।
‘চারটি আসন ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছি। এ কমিটি দ্রুত সময়ের মধ্যে উচ্চ আদালতে যাবে।’
নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সীমানার গেজেট অনুযায়ী বর্তমান আসনের সীমানা: বাগেরহাট-১ (বাগেরহাট সদর-চিতলমারী-মোল্লাহাট), বাগেরহাট-২ (কচুয়া-মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা) এবং বাগেরহাট-৩ (ফকিরহাট-রামপাল-মোংলা)।
বাগেরহাটে ১৯৬৯ সাল থেকে চারটি আসনে নির্বাচন হয়ে আসছিল। তখনকার সীমানা ছিল: বাগেরহাট-১ (চিতলমারী-মোল্লাহাট-ফকিরহাট), বাগেরহাট-২ (বাগেরহাট সদর-কচুয়া), বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।