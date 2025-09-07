জেলা শ্রমিক লীগ সভাপতিসহ ২ জন গ্রেফতার

বগুড়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলায় পলাতক আসামি জেলা শ্রমিক লীগ সভাপতিসহ দুই নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সদর থানার ওসি হাসান বাসির জানান, শনিবার রাতে শহরের কলোনি এলাকায় পৃথক বিশেষ অভিযানে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার দুজন হলেন– বগুড়া জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুস সালাম (৬৮) এবং ধুনট উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি পিয়াস আহমেদ (৩২)।
পুলিশ জানায়, শনিবার রাত ১০টার দিকে বগুড়া শহরের কলোনি তাজমা সিরামিক কারখানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ধুনট উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি পিয়াস আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাত পৌনে ১১টার দিকে কলোনি এলাকা থেকে জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবদুস সালামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা দুজন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে দায়ের করা মামলার পলাতক আসামি।
রবিবার দুপুরে তাদের নাশকতার মামলায় আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।