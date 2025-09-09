দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে বাংলাদেশি নিহত

দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার বাসিন্দা জহির উদ্দিন (৪২) নিহত হয়েছেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার মেফ্লাউরের পুবালাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
নিহত জহির মীরসরাই উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামের নুর আহমদের ছেলে।
জানা গেছে, জীবিকার তাগিদে ২০০৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান জহির। যাওয়ার পর কষ্টে ছিলেন। পরে ওই দেশের পুবালাঙ্গা এলাকায় দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ১৬ বছর তিনি দেশে আসেননি।
জহিরের বড় ভাই রেজাউল করিম বলেন, ‘মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টায় খবর আসে আমার ভাইকে ছুরিকাঘাতে মেরে ফেলেছে। আমার ভাই যাওয়ার পর দীর্ঘ ১৬ বছর দেশে আসেননি। এখন লাশ হয়ে আসবে। মরদেহ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। এখান থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানোর পর দেশে আনা হবে।’