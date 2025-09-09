X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৪০টি অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৭আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৭
অবৈধভাবে রাস্তার ওপর গড়ে ওঠা ৪০টি দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়েছে

কক্সবাজারের টেকনাফে নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে অবৈধভাবে রাস্তার ওপর গড়ে ওঠা ৪০টি দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে এ অভিযান চালানো হয়।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ক্যাম্প ২৬-এর নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পের ক্যাম্প ইন-চার্জ (যুগ্ম সচিব) আবদুল হান্নান। এ সময় উপস্থিল ছিলেন টেকনাফ নয়াপাড়া নিবন্ধিত ক্যাম্পের কর্মকর্তা সহকারী পুলিশ সুপার হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ। 

ক্যাম্প-ইন-চার্জ (যুগ্মসচিব) আবদুল হান্নান বলেন, ‘ক্যাম্পের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে সভায় উঠে এসেছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য। ক্যাম্পে রাস্তার ওপর গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট অভিযানকাল চালানোয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত আসে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে। তারই সূত্র ধরে আমরা এপিবিএনের সহায়তায় ক্যাম্পের বিভিন্ন ব্লকে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছি। এ সময় রাস্তার উপর গড়ে ওঠা অবৈধ ৪০টি দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। এ ছাড়া ব্যাটারি ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার নিয়ন্ত্রণহীন চলাচলসহ রেশনপণ্য অবৈধ কেনাবেচা বন্ধে আমরা কাজ করছি। পাশাপাশি ক্যাম্পের কাঁটাতারের মেরামতের চলবে। ক্যাম্পে অপরাধ রোধে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি।’

এ বিষয়ে ১৬ এপিবিএনের অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) মোহাম্মদ কাউছার সিকদার বলেন, ‘ক্যাম্পে উচ্ছেদ অভিযানে আমরা সিআইসিকে সহায়তা করেছি। পাশাপাশি ক্যাম্পে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

/এমএএ/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকট
