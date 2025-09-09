X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
৪১ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা রুটে বাস চলাচল শুরু

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫২আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫২
স্বাভাবিক হয়েছে বাস চলাচল

৪১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর রাজশাহী-ঢাকা রুটে বাস চলাচল আবার শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিক আলী পাখি বাস চলাচল শুরুর ঘোষণা দেন।

এর আগে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টায় ঢাকার সঙ্গে রাজশাহীর বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা।

রফিক আলী পাখি জানান, মালিকপক্ষ বেতন বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছে। তবে তারা আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় নিয়েছে। এ আশ্বাসের ভিত্তিতেই আপাতত বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাজশাহী-ঢাকা রুটে চালক, সুপারভাইজার ও সহকারীদের বেতন অপ্রতুল। প্রায় এক দশক ধরে প্রতিটি ট্রিপে চালক পান ১ হাজার ১০০ টাকা, সুপারভাইজার ৫০০ টাকা এবং চালকের সহকারী ৪০০ টাকা। এই সামান্য বেতনে তাদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

বেতন বাড়ানোর দাবিতে রবিবার রাত ৯টা থেকে বাস বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। তবে পুরো সময় একতা ট্রান্সপোর্টের বাসগুলো চলাচল করেছে। সোমবার সারাদিনও একতা ছাড়া অন্য কোনও বাস ঢাকায় যায়নি। এতে সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। অবশেষে ৪১ ঘণ্টা পর আবার স্বাভাবিক হলো এই রুটের বাস চলাচল।

/এমএএ/
বিষয়:
বাস চলাচল
