মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত কলেজশিক্ষিকার মৃত্যু

বরগুনা প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮
শাহানারা বেগম

বরগুনায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আবারও আতঙ্ক বাড়ছে জনমনে। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শাহানারা বেগম নামে এক কলেজশিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬ জনে। জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৫১ জন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ঢাকায় আদ-দ্বীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহানারা বেগমের মৃত্যু হয়।

শাহানারা বেগম বামনা সরকারি ডিগ্রি কলেজের সমাজকর্ম বিষয়ের প্রভাষক ছিলেন। তিনি পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের বাসিন্দা সরকারি হাজি জালাল উদ্দিন কলেজের প্রভাষক নিজাম উদ্দিনের স্ত্রী।

মঙ্গলবার বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৪ জন। এ ছাড়া বেতাগী ১, বামনা ৩, তালতলী ৪ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৯ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১২৯ জন।

এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৪০১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬  হাজার ২৭২ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৮ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৮ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪৬ জন।

বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রেজওয়ানুর আলম বলেন, ‘গত কিছুদিন বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও এখন আবারও বাড়তে শুরু করেছে। বর্তমানে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে থাকছে। এতে চলতি মাসে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তবে আক্রান্ত সব রোগীকেই চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
ডেঙ্গু আপডেট
