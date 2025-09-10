দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার মথুরাপুর বাইপাস মোড়ে মঙ্গলবার রাতে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সেলিম হোসেন (২৬) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৮টার দিকে যশোর থেকে সাতক্ষীরাগামী একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে সেলিম হোসেন ঘটনাস্থলেই মারা যান। তিনি যশোরের বাসিন্দা। অপর দুই আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামিনুল হক বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’