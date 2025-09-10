X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুই দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহরণের শিকার স্কুলছাত্রী

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৭আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৪০
দুই দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহরণের শিকার স্কুলছাত্রী

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোলে মাকে পিটিয়ে জখম করে সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের দুই দিন পরও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। সোমবার (০৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ছাত্রীর মা তিন জনের নামে বেনাপোল পোর্ট থানায় অভিযোগ করেছেন। তবে পুলিশ এখনও কাউকে আটক করতে পারেনি।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শেষে স্কুল থেকে মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন মা। সে সময় বেনাপোল দীঘিরপাড় গ্রামের সেলিম হোসেনের ছেলে সুমন হোসেন, তার বন্ধু কাগমারী গ্রামের হাবুর ছেলে জিসান, ভবারবেড় গ্রামের নাইমুরসহ ১০ থেকে ১২ জন চার-পাঁচটি মোটরসাইকেল ও একটি প্রাইভেটকার নিয়ে তাদের পথরোধ করে। জিসান ও নাইমুর মেয়ের মাকে বেদম মারধর করে মারাত্মক জখম করে। সুমন অস্ত্রের মুখে মেয়েটিকে প্রাইভেটকারে তুলে নিয়ে যায়। এ সময় মায়ের চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

অপহরণের শিকার ছাত্রীর বাবা জানান, বখাটে সুমন, জিসান, নাইমুরসহ দুর্বৃত্তরা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে আসার পথে অস্ত্রের মুখে তার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় তার স্ত্রী বেনাপোল পোর্ট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত দূর্বৃত্তদের আটক করতে পারিনি।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল মিয়া জানান, এ ঘটনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীর মা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অপরাধীদের ধরতে ও মেয়েটিকে উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ওসি আরও জানান, সুমনের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আজ বুধবারের মধ্যে অপহৃত স্কুলছাত্রীকে ফিরিয়ে এনে তার মা-বাবার কাছে দিয়ে দেবে।

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে তরুণ প্রজন্ম: বাড়ছে কেন আত্মহত্যা
বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে তরুণ প্রজন্ম: বাড়ছে কেন আত্মহত্যা
গোলের আরও একটি রেকর্ডের পাশে বসলেন রোনালদো  
গোলের আরও একটি রেকর্ডের পাশে বসলেন রোনালদো  
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
ক্ষোভ-সমালোচনায় সিনেট ভবনে রুদ্ধশ্বাস ১৬ ঘণ্টা, অবশেষে এলো ডাকসুর ফলাফল
দুই দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহরণের শিকার স্কুলছাত্রী
দুই দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহরণের শিকার স্কুলছাত্রী
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media