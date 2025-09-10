বাগেরহাটে চলছে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল

বাগেরহাটের চারটি সংসদীয় আসন থেকে একটি কমিয়ে তিনটি করার প্রতিবাদে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির ডাকে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল শুরু হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টায় জেলার প্রবেশদ্বারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে খুলনা-ঢাকা, খুলনা-পিরোজপুর, খুলনা-মোংলাসহ দূরপাল্লার ও অভ্যন্তরীণ সব রুটের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
জেলার সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, দোকান-পাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মোংলা বন্দর, ইপিজেডসহ সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। রাস্তা দিয়ে রিকশা-ভ্যানও চলতে দেওয়া হচ্ছে না। মোড়ে মোড়ে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ করছেন হরতাল পালনকারীরা।
হরতাল আহ্বানকারীরা বলছেন, ‘গুরুত্বপূর্ণ এই জেলার একটি আসন কমিয়ে নির্বাচন কমিশন বাগেরহাটবাসীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। এই আসন বাগেরহাটে ফিরিয়ে দিতে হবে। সরকার যদি আমাদের দাবি মেনে না নেয়, তাহলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’
এই হরতালে মোটরসাইকেল, ভ্যান-রিকশাও চলতে না দেওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
রবিবার বাগেরহাট প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ৫ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। এর আগে সোমবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।