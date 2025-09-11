X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
ভোটের দিন জাবির হলে অবস্থান করা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা আটক

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১১আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৩
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল থেকে ছাত্রদল নেতা হাফিজুর রহমান সোহানকে আটক করা হয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন চলাকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের একটি কক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এক সহ-সভাপতিকে আটক করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে হলের ৪২৪ নম্বর কক্ষ থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক ছাত্রদল নেতা হাফিজুর রহমান সোহান কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতির পদে রয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬ ব্যাচের ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

অবৈধভাবে হলে অবস্থানের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি ক্যাম্পাসে এসেছিলাম রাতে। একটু শরীর খারাপ লাগায় এখানে হলে এসে শুয়ে পড়েছি।’

আবাসিক হলে অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘না আমি কোনও অনুমতি নিইনি।’

এদিকে, আটকের পর ছাত্রদলের ওই নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ হল কেন্দ্রপ্রধান ও প্রভোস্ট অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচন চলাকালে আবাসিক হলে সাবেক শিক্ষার্থীদের অবস্থান করা আচরণবিধির লঙ্ঘন। তাই আমরা তাকে প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে তুলে দিচ্ছি।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম বলেন, ‘আটক ছাত্রদল নেতাকে সিকিউরিটি গার্ডের কাছে রাখা হয়েছে। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। যেহেতু সে সাবেক ছাত্র, কী জন্য এখানে এসেছে তা জেনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। বিধি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
