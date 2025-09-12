X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু

জাবি প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৫০আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০০
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনার কাজে অংশ নিতে এসে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা। আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জান্নাতুল ফেরদৌস প্রীতিলতা হলে রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

চারুকলা বিভাগের সভাপতি ও সহযোগী অধ্যাপক শামীম রেজা সাংবাদিকদের বলেন, ‘গতকাল ভোট গ্রহণ শেষে সন্ধ্যা ৬টার পরে জান্নাতুল ফেরদৌস বাসায় চলে যান। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার দিকে ভোট গণনার জন্য তিনি সিনেট ভবনে আসেন। তৃতীয় তলায় ভোট গণনা কক্ষের দরজার সামনে হঠাৎ পড়ে যান।’

তিনি আরও বলেন, ‘তাৎক্ষণিকভাবে তাকে এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম বলেন, ‘এ ঘটনায় শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করছে।’

বিষয়:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
