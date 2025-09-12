X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে প্রাইভেটকারের ধাক্কা, নিহত ২

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫১আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৫
মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে পেছনে থেকে প্রাইভেটকার ধাক্কা দেয়

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই উপজেলায় মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানে পেছনে থেকে প্রাইভেটকার ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে দুই জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টায় মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেইনে ঠাকুরদিঘী বাজারের বায়তুস সুলতান জামে মসজিদের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

এ সময় আহত হন প্রাইভেটকারে থাকা আরও চার জন। তাদের মধ্যে দুই জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহতরা হলেন– গোলাম সরোয়ার (৪২) এবং তার তিন বছরের শিশুকন্যা মুসকান। গোলাম সরোয়ার ঢাকার তুরাগ থানা এলাকার উত্তরা ১০নং সেক্টরের বামনাটে আক্কাস আলী মার্কেট এলাকার মৃত এমদাদুল হকের ছেলে। আহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানে (ঢাকা মেট্রো উ-১১-৭১৬৮) পেছন থেকে আসা বেপরোয়া গতির প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো ঘ-১৩-৭৩৪৮) ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে দুই জন নিহত হন। আহত হন আরও চার জন। চালকের চোখে ঘুমের কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দুর্ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় হতাহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তার দুই জনকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রাইভেটকারে থাকা আরও চার জন আহত হন। দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কাভার্ডভ্যান ও প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়। মহাসড়কে বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
বোতল কুড়াতে গিয়ে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় পথশিশুর মৃত্যু
দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দুজন
দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত
সর্বশেষ খবর
ঘরেই ম্যানিকিওর-পেডিকিওর, বাঁচবে সময় ও টাকা
ঘরেই ম্যানিকিওর-পেডিকিওর, বাঁচবে সময় ও টাকা
নেওয়াজকে বিশ্ব সেরা স্পিনার বললেন হেসন
নেওয়াজকে বিশ্ব সেরা স্পিনার বললেন হেসন
নেপালের অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন সুশীলা কার্কি
নেপালের অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন সুশীলা কার্কি
জাকসু নির্বাচন: ভোট গণনা শেষ হয়নি এখনও, শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ
জাকসু নির্বাচন: ভোট গণনা শেষ হয়নি এখনও, শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ
সর্বাধিক পঠিত
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
জাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা ছাত্রদলের
জাকসু নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা ছাত্রদলের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media