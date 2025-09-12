X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢেউয়ের আকর্ষণে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের ভিড়

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২০আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২০
ঢেউয়ের আকর্ষণে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের ভিড়

সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। কখনও কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কুয়াকাটা সৈকতে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ। বর্ষার উন্মত্ত ঢেউ উপভোগ করতে সৈকতের জিরো পয়েন্টে গোসলে নেমেছেন বিপুলসংখ্যক পর্যটক। আগত পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে ট্যুরিস্ট পুলিশ।

সরেজমিন দেখা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সৈকতের বিভিন্ন স্থানে নারী-পুরুষ-শিশুসহ সব বয়সী মানুষকে ঢেউয়ের সঙ্গে মিতালিতে, ছবি তুলতে এবং সমুদ্রে গোসল করতে দেখা গেছে। সৈকতের জিরো পয়েন্ট, শুঁটকি পল্লি, গঙ্গামতির সৈকত, রাখাইন নারী মার্কেট, রাখাইন পল্লি, জাতীয় উদ্যান, ইলিশ পার্ক, লেম্বুর বন, সৈকতের ঝাউবাগানসহ পর্যটনকেন্দ্রগুলো দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে।

স্থানীয়রা জানান, বর্ষার মৌসুমে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে যে বিশাল ঢেউ দেখা যায়, তা পর্যটকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছুটির দিনে ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন পর্যটকরা।

ঢাকা থেকে ঘুরতে আসা পর্যটক নূর ইসলাম বলেন, ‘কুয়াকাটার বড় বড় ঢেউ উপভোগ করতে অসাধারণ লাগছে। পরিবার নিয়ে আসায় আনন্দটা আরও বেড়েছে।’

খুলনা থেকে আসা পর্যটক ফারহানা আক্তার বলেন, ‘বর্ষার ঢেউয়ের মজা নেওয়ার জন্যই আসা। সৈকতে অনেক ভিড় থাকলেও সবার মধ্যে আনন্দ-উৎসবের আমেজ রয়েছে।’

সৈকত লাগোয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মহিবুল্লাহ বলেন, ‘কয়েকদিন বৈরী আবহাওয়ায় পর্যটকশূন্য ছিল কুয়াকাটা। আজ সাপ্তাহিক ছুটি উপলক্ষে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। বেচা-কেনাও মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ।’

হোটেল মোটেল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল ফরাজী জানান, বিচ লাগোয়া হোটেলগুলোতে শতভাগ বুকিং হলেও পৌর শহরের ভেতরের হোটেল-মোটেলে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ বুকিং রয়েছে। ছুটির দিনে পর্যটকদের ভিড় কুয়াকাটার অর্থনীতিতে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে।

কুয়াকাটা জোনের সহকারী পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান বলেন, ‘পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য সৈকতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপদে ঢেউ উপভোগে পর্যটকদের সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সমুদ্র সৈকত
সম্পর্কিত
সেন্টমার্টিন উপকূল থেকে ৫টি ফিশিং বোটসহ ৪০ জেলে অপহৃত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কুয়াকাটা সৈকতে আবারও ভেসে এসেছে ইরাবতী ডলফিন
সর্বশেষ খবর
‘দোতং পাহাড়’ পেরিয়ে সোহানের ‘রুংরাং’
‘দোতং পাহাড়’ পেরিয়ে সোহানের ‘রুংরাং’
নেপালে ৬ সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে রাজনীতি থেকে অবসরে পাঠানোর উদ্যোগ
নেপালে ৬ সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে রাজনীতি থেকে অবসরে পাঠানোর উদ্যোগ
চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ, গুরুতর আহত নায়িকা
চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ, গুরুতর আহত নায়িকা
কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা শুরু হয়নি, আজকের মধ্যে ফল ঘোষণা নিয়ে শঙ্কা
কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা শুরু হয়নি, আজকের মধ্যে ফল ঘোষণা নিয়ে শঙ্কা
সর্বাধিক পঠিত
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media